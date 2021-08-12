Сидней, Австралия, 12 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. «Заточенные» в четыре стены жители Большого Сиднея переживают «самый продолжительный и серьезный стресс, с которым многие из нас могли столкнуться в своей жизни». Об этом, как передает телеканал Nine News, сообщил главный психиатр австралийского штата Новый Южный Уэльс Мюррей Райт, выступая в ходе пресс-конференции 12 августа.

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Однако он также заверил общественность, что даже в условиях карантина есть «простые и понятные» способы отслеживать последствия пандемии коронавируса для своего психического здоровья.

«У каждого должен быть намечен план по управлению стрессовым состоянием, его отслеживания и регулярного пересмотра», — заявил Райт.

В частности, Райт отметил, что когда дом превратился в рабочее место, у людей складывается объяснимое ощущение рутинности своей жизни. Чтобы этого избежать он рекомендует проводить больше времени за работой в саду или физическими упражнениями. Обычная пешая прогулка также может стать способом побороть стресс.