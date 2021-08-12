Донецк, 12 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило четыре раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 28 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись 122-мм артиллерийские снаряды, ПТРК, мины калибром 120 мм, гранатометы (РПГ, СПГ) и стрелковое оружие, а также, что были обстреляны районы Ясиноватой и села Луганское к югу от Донецка, и окрестности села Ленинское на юге.

При этом отмечается, что жертв и пострадавших среди мирных граждан, а также повреждений гражданской инфраструктуры в результате обстрелов не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики получил ранение во время обстрела киевскими боевиками поселка Лозовое.