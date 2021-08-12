Почепский район, Брянская область, 12 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Уголовные дела по факту незаконного изготовления и хранения оружия возбуждены в отношении 27-летнего жителя Почепского района Брянской области. Мужчина переделал пневматику в боевую винтовку, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Винтовка

Пневматическую винтовку с признаками внесения изменений в конструкцию обнаружил участковый уполномоченный полиции в доме у жителя деревни Огородники. Мужчина пояснил, что купил оружие в специализированном магазине, а затем самостоятельно переделал его в боевое.

Экспертиза подтвердила, что изъятая винтовка является огнестрельным оружием. Возбуждены уголовные дела. В отношении «мастера» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.