Иркутск, 12 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на утро 12 августа в регионе продолжают действовать 26 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 141 780 га.

Yarnews.net Лесной пожар

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Из них шесть пожаров локализованы на площади 19 713 га. 23 — в Катангском районе, три — в Киренском районе. Один пожар ликвидирован на арендуемом лесном участке, другой на незакрепленной территории, еще один вновь возникший в Братском районе ликвидирован в день обнаружения на площади 2,3 гектара.

Всего в ликвидации принимали участие 29 человек и восемь единиц наземной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 972,3 га.

Как сообщало ИА, 11 августа в регионе не потушенными оставались 26 ранее зарегистрированных очагов общей площадью 141 780 гектаров.

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