Москва, 12 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Спортсмены 11 раз нарушили правила доступности для допинг-тестирования в июле. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Допинг

«В июле было зафиксировано 11 нарушений правил доступности для тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе таких нарушений было 12, в феврале — восемь, в марте — 19, в апреле — 14, в мае — 18, в июне — 21.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2021 года РУСАДА выявило 92 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования.