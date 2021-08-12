Москва, , 11:14 — REGNUM В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью депутата нижней палаты парламента, бывшего мэра Красноярска Петра Пимашкова.

Красноярск Дмитрий Косяков © ИА REGNUM

«Его уход — большая потеря для всех нас. Сил и мужества родным и близким пережить эту невосполнимую утрату! Светлая память Петру Ивановичу!» — отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Благодаря высокому профессионализму, принципиальности, честности, вниманию к нуждам людей Пимашков пользовался большим авторитетом среди коллег, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 74-м году жизни скончался депутат Государственной думы VI и VII созывов Пимашков.