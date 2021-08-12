Канберра, 12 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Австралийцев, желающих инвестировать в покупку биткоинов, предупреждают, чтобы они тщательно проверяли учетные данные каждой торговой платформы после «обнаружения всплеска мошенничества». Об этом 12 августа сообщил телеканал Nine News со ссылкой на предупреждение от организации Scamwatch.

Биткоин

Как отмечают эксперты из Scamwatch, многие австралийцы слепо доверяют различным инвестиционным схемам по покупке биткоинов даже несмотря на то, что подобные объявления в интернете «слишком хороши, чтобы выглядеть правдой».

»Они могут связываться с вами через такие приложения, как Telegram, и предложить показать вам различные схемы торговли», — говорится в Twitter-аккаунте Scamwatch.

Последние данные Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) — того самого органа, который курирует деятельность Scamwatch — показывают, что инвестиционное мошенничество, безусловно, является наиболее прибыльным для кибер-преступников.