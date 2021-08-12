Чебоксары, 12 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионера, которому инкриминируют убийство односельчанки и расчленении трупа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В преступлении обвинили 65-летнего жителя одного из сёл Канашского района. Правоохранители установили, что преступление было совершено 11 декабря 2020 года в одном из сёл района, когда 59-летняя женщина находилась в гостях у обвиняемого.

По версии следствия, во время распития алкогольных напитков они поссорились, во время конфликта хозяин нанёс гостье смертельный удар обухов топора. Женщина скончалась на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы.

«После этого обвиняемый оттащил тело погибшей за огород своего домохозяйства, расчленил, упаковал части в мешки и, сделав прорубь, скинул в реку Урюм», — говорят в ведомстве.

Фигурант уголовного дела арестован. В ходе следствия он дал признательные показания.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Материалы переданы в Канашский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении охранника, которого обвинили в смерти и расчленении тела напарника.

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