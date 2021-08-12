Иркутск, 12 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Росводресурсы приняли решение вернуться к прежнему режиму работы иркутского гидроузла. Как сообщает 12 августа пресс-служба правительства Приангарья, это необходимо для снижения интенсивности наполнения Байкала и Иркутского водохранилища.

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Уровень Ангары в Иркутске снизился на 7 см за сутки и продолжает падать. С 12 августа сбросные расходы увеличили на 200 м3/сек — до 3300 м3/сек.

«За счет того, что в течении двух суток у нас был снижен сброс воды до объемов 3100 м3/сек., мы сбросили большую воду Иркута. Соответственно, в районе Ангары не произошло дальнейшего подтопления. Более того, ушла вода с улиц Овражная и Костромская в Иркутске», — пояснил начальник отдела водных ресурсов по Иркутской области Михаил Людвиг.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за высокой приточности Байкала с 27 июля был вновь изменён режим работы Иркутского гидроузла: среднесуточные сбросные расходы составят уже не 3200 м³/с, а 3300 м³/с.

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