Ханты-Мансийск, 12 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Югре актуализируют среднюю стоимость квадратного метра жилья, которое приобретается для детей-сирот. Соответствующее поручение правительству региона дала губернатор ХМАО Наталья Комарова, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По состоянию на 10 августа право на получение жилых помещений не реализовано у 479 детей-сирот, состоящих на учёте. Причём в Сургуте очередь состоит из 204 человек, в Нефтеюганске — 104 сирот.

Застройщики Югры неоднократно высказывались о своей незаинтересованности в тендерах, так как закупочная стоимость жилья по госпрограммам ниже рыночной. Глава ХМАО распорядилась проработать вопрос установления норматива для закупки жилья для детей-сирот с учётом фактически сложившейся рыночной стоимости квадратного метра.