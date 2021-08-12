Москва, , 11:08 — REGNUM Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что текущие и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом.

Александр Лукашенко и Дмитрий Мезенцев Belarus.mid.ru

По его словам, вопроса о взаимоотношениях Белоруссии и Крыма в рамках системы отношений под эгидой Союзного государства нет.

«Давайте будем рассчитывать, что реалии дня нынешнего и дня будущего позволят прийти к оптимальному формату взаимодействия в том числе и с Крымом, пусть не сегодня, но в будущем», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в ходе своей большой пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он готов признать Крым российским, когда «последний олигарх в России» будет поставлять туда продукты питания. При этом белорусский лидер добавил, что готов «переступить» через ранее подписанные Минском документы, включая Будапештскую декларацию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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