Анкара, 12 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В результате вызванного проливными дождями наводнения в турецкой провинции Кастамону погибли четыре человека. Об этом 12 августа сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям Турции (AFAD).

Aufgang Наводнение

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«Четыре человека погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне», — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что в настоящее время в районе, где произошел разгул стихии, продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что в четырёх регионах Дальнего Востока, которые попали в зону амурского паводка, затопило уже 145 населённых пунктов.