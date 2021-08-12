Усть-Катав, Челябинская область, 12 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В одном из детских лагерей Челябинской области найдено множество нарушений. Их выявила прокуратура Усть-Катава, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Лекарства

Так, в медицинском блоке лагеря хранились лекарства с истекшим сроком годности, которые невозможно идентифицировать. А медицинская деятельность велась без соответствующей лицензии. Кроме того, система видеонаблюдения была неисправна. Также выявили нарушения при организации питания.

Директору лагеря внесли соответствующие представления. Кроме того, по фактам нарушений возбуждены административные дела.