Москва, 12 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Госдуме поддерживают инициативу правительства РФ обязать негосударственные страховые пенсионные фонды возмещать гражданам средства, переведенные в другие страховые компании с нарушением закона, и предлагают следующие шаги, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

«Поддерживаю. Но надо идти дальше — ликвидировать Пенсионный фонд, а дворцы этого бесполезного и вредного ведомства отдать детям!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума может принять в октябре законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате мошенничества, пишут «Известия».

Сейчас законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, который был удержан в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным.

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Сейчас доходы от инвестирования накопительной части пенсии теряются, если гражданин переходит из одного пенсионного фонда в другой чаще одного раза в пять лет. По оценкам Счетной палаты, только в 2015—2019 годах из-за таких переходов граждане потеряли более 100 млрд рублей. Ранее Госдума приняла закон, усложняющий смену частного пенсионного фонда.