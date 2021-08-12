Йошкар-Ола, 12 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Марий Эл в предстоящем учебном году начнут учиться в школах 9,9 тыс. первоклассников, что на 250 учеников больше, чем 2020 году. Об этом сообщила замминистра образования и науки республики Нонна Антоничева.

Minobr.astrobl.ru В классе

Также в 2021—2022 году число девятиклассников увеличится с 6879 школьников годом ранее до 7020 человек. В одиннадцатом классе будут учиться 2 630 выпускников, при этом годом ранее оканчивали школу 2840 учащихся.

В 2018 школах республики дети будут учиться только в первую смену, в 32 образовательных организациях учебный процесс организуют в две смены.

Кроме того, бесплатным горячим питанием будут обеспечены 37,68 тыс. школьников начальных классов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл до настоящего момента 54,3% сотрудников образовательных организаций прошли полную вакцинацию от коронавируса. Все коллективы организованно проходят вакцинацию, к 25 августа показатель привитых достигнет необходимых 60% от общего числа сотрудников.

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