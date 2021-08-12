Москва, 12 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Любители понаблюдать за звёздным небом в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть самый мощный в этом году звездопад Персеиды. Своего пика он достигнет к 23:00 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Planetarium.perm.ru Эффектный звездопад в небе над Пермским краем

Так, при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки жители центральной части России, начиная с полуночи и всю ночь, смогут наблюдать до 110 метеоров в час или один-два метеора в минуту.

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«Персеиды обещают стать лучшим звездопадом этого года. Луна в это время проходит фазы новолуния и не помешает наблюдениям метеоров», — отмечают в пресс-службе Московского планетария.

По мнению астрономов, лучшим местом наблюдения метеоров остаются горы и места, находящиеся вдали от крупных городов.

Добавим, что наблюдать Персеиды можно только один раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта — Туттля. При этом прохождение сквозь рой кометных частиц может длиться как несколько дней, так и несколько недель.