Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал показать другим странам, в том числе России и Китаю, умение решать серьезные проблемы совместно с другими демократическими странами.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в ходе видеоконференции с представителями местных властей Байден заявил, что ранее другие страны сомневались в том, что США может что-то сделать.

В частности, отметил он, в начале 2021 года Ирландия заявляла, что Соединенные Штаты не могут вести за собой и «даже не могут справиться с коронавирусом».

Американский лидер подчеркнул, что Россия и Китай отвечают «автократией, поскольку демократии не могут объединиться». В связи с этим Байден призвал сообща решать серьезные проблемы.

«Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что элиты и средства массовой информации Соединенных Штатов демонизируют Россию вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в Вашингтоне.

Также глава СВР отметил, что в данный момент президента США Джо Байдена за его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве критикуют и республиканцы, и демократы.

Читайте также: США «поддерживают» Молдавию, чтобы замкнуть враждебное России полукольцо