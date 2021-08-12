Салехард, 12 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. При пожаре в многоквартирном доме в селе Антипаюта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) погибли три человека, по этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Пожар

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что, по информации следователей, 12 августа в селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме.

«При тушении пожара обнаружены тела трех взрослых человек. Четверо пострадавших госпитализированы в больницу г. Новый Уренгой, двое находятся на амбулаторном лечении», — также уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три человека пострадали в результате пожара в квартире жилого дома в Башкирии.