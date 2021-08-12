Москва, 12 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Средняя ипотечная ставка в России может вырасти до 9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM12 августа заяви член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки начали одобрять меньше заявок на получение ипотечного кредита.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Аналитики в банковском секторе прекрасно понимают, что платежеспособность граждан сейчас нестабильна, — сказал Демин. — Именно поэтому они более внимательно относятся к заемщикам. Более того, в связи с изменением параметров льготной ипотеки, а именно увеличением первоначального взноса, число самих заявок сократилось Особенно это заметно в столице. Интерес к ипотечным займам сейчас высок в регионах, при этом доходы граждан там ниже. Это тоже в какой-то степени повлияло на объем одобренных кредитов».

Дальнейшее развитие ситуации, по словам Демина, будет зависеть от положения дел на рынке и стоимости жилья.

«Если кредитно-денежная политика со стороны ЦБ будет ужесточаться, то велика вероятность роста средней ипотечной ставки до 9%. В такой ситуации приобретение квартиры большой площади в региональном центре станет менее доступным. В то же время госпрограмма параллельно будет стимулировать рынок регионов, — сказал Демин. — Разумеется, если количество одобренных заявок сократится, застройщики недополучат клиентов, а значит, своевременно не продадут квартиры. Осторожность банкиров понятна, но, я уверен, она не перешагнет ту черту, которая разрушит ипотечный рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ипотечное кредитование в РФ будет оставаться приоритетным, и потенциал этого инструмента далеко не исчерпан.