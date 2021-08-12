Астана, 12 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Казахстане в последние месяцы растёт и достиг максимальных значений за последние четыре года. Об этом 11 августа сообщил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев на заседании правительства.

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«Инфляция в Казахстане после резкого повышения в июне до 7,9% продолжила расти и достигла в июле 8,4% — максимального значения с 2017 года», — сказал руководитель финансового регулятора.

Основными причинами роста уровня инфляции в Казахстане, по словам Досаева, стали рост мировых цен на сырьё и нестабильная ситуация на продовольственных рынках. Он отметил, что в июле в стране цены выросли даже на некоторые овощи, что для летних месяцев ненормально.

Досаев также пообещал в сентябре представить уточнённый прогноз уровня инфляции в Казахстане на конец 2021 года. Пока он отметил, что ускорение темпов роста цен в стране приобретает устойчивый характер.