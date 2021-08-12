Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга, который сообщил в полицию о смерти молодого человека после «шлепка по ягодице», отправлен в СИЗО. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности летальный исход. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью 9 августа на пульт дежурного поступило сообщение от 49-летнего Вадима Андриянова. Он рассказал, что ночью у него сработал брелок от автомобиля. Выйдя на улицу, он заметил силуэт мужчины, который что-то делал возле капота иномарки. Подойдя к предполагаемому злоумышленнику, Вадим «шлепнул того по ягодице», после чего молодой человек упал без чувств. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть 21-летнего молодого человека.

Позже судмедэксперты установят, что погибшему 20-летнему студенту ИТМО была нанесена тупая травма живота, которая привела к разрыву брыжейки толстой кишки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Фигурантом дела стал 49-летний Андриянов.

«Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— рассказали в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый в ночь на 9 августа 2021 года, находясь у одного из домов по улице Кораблестроителей, в ходе конфликта с молодым человеком нанес последнему множественные удары неустановленным следствием предметом в область туловища.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга, Андриянов и защитник возражали, просили избрать домашний арест. Они указывали, что Вадим имеет положительные характеристики, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, трудоустроен, социально адаптирован, женат, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, зарегистрирован и проживает в Петербурге совместно с семьей.

«Также они обратили внимание, что тяжесть предъявленного обвинения не является основанием для заключения под стражу», — отметили в ОПС.

Несмотря на это, Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 09 октября.