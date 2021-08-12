Белград, 12 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Правосудие в Сербии полностью обесценено, и граждане на подсознательном уровне чувствуют, что правовой системы нет, и что за справедливостью надо обращаться к «султану». Такое мнение высказал 12 августа судья апелляционного суда Миодраг Майич в интервью сербским СМИ.

Суд

«В цивилизационном смысле мы вернулись назад. Опять, как в прошлые времена, идем искать справедливость у султана (…). Он решает кто виноват, а кто не виноват», — заявил Майич изданию НИН.

По словам Майича, если послушать, что говорят граждане Сербии, можно узнать, что «президент решает все».

«Если бы хоть один месяц в стране действовало независимое правосудие, картина общества полностью изменилась бы», — добавил сербский судья.

Напомним, что реформирование системы юстиции являются одним из основных условий Евросоюза для приема Сербии в эту организацию.