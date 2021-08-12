Самара, 12 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. 168 контрафактных смартфонов с изображением известной марки выявили Самарские таможенники. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Смартфон

Сообщается, что на трассе А300 в районе села Большая Глушица сотрудники таможенной службы задержали грузовик, в котором находились смартфоны, кабели и другие аксессуары к телефонам на сумму около шести млн рублей. Грузовик вез товар в Москву.

«На всех товарах был проставлен известный товарный знак в виде яблока и надписью iPhone», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что данные товары являются контрафактными. Материалы переданы в МВД РФ для возбуждения уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выявили крупную партию контрафактной одежды.