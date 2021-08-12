Москва, 12 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. После того, как восстановительный рост российской экономики окончательно закончится, она в лучшем случае вернется к уровню 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о первых признаках завершения восстановительного роста.

Colleen Lane Рост экономики

«Восстановительный рост российской экономики очевидным образом завершается. В то же время нет никаких фундаментальных факторов для существенного ускорения роста за порогом восстановления. Мы в лучшем случае вернёмся по основным показателям к уровню 2019 года и дальше поползём со скоростью улитки, — сказал Станкевич. — На 2022−2023 годы глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин прогнозирует рост ВВП не более 2% в год, Банк России обещает 2%-3% в год, а МЭР видит движение на уровне 3% до 2024 года».

Как полагает политолог, это совсем не приближает РФ к амбициозной цели войти в пятёрку самых экономически развитых стран мира.

«Цель остаётся недостижимой, поскольку не меняется застойная ресурсная структура экономики, мы никак не решимся перейти к современным методам управления развитием, — сказал Станкевич. — Правительство могло бы в первую очередь предъявить стране реальную, просчитанную в цифрах программу выхода экономики на устойчивый рост темпом не ниже 5% ВВП в год в течение 5 лет. С указанием на источники опережающего роста инвестиций в основной капитал. А самое очевидное и относительно простое: правительство должно хотя бы раз публично обсудить два-три альтернативных варианта стратегии развития экономики».

Как полагает Станкевич, правительству РФ пора перестать творить свои планы втайне, а допустить нормальную профессиональную и конструктивную дискуссию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович заявил, что признаки затухания восстановительного роста экономики РФ очевидны.