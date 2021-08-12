Якутск, 12 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Из-за густого дыма в Якутии 12 августа остановлены пассажирские перевозки на маломерных судах и работа паромной переправы возле Якутска. Ограничения связаны с очень плохой видимостью из-за смога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта региона.

Kentaro IEMOTO Смог в Пекине

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По информации Yakutia-Daily.ru, во второй половине дня задымлённость в Якутске усилилась. Воздух в столице республики оценивается как опасный для жизни. Такой задымлённости в столице региона ещё не было.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за густого дыма лесных пожаров в Якутии в ограниченном режиме работают аэропорты Якутска и Мирного. Плохая видимость для судов на реке Лена осложняет северный завоз. Врачи беспокоятся о состоянии здоровья жителей республики, особенно в контексте распространения коронавирусной инфекции. Глава региона предложил сделать сокращённым рабочий день для жителей Якутска, а лучше вообще предоставить людям выходные на время сильного задымления.