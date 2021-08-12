Ульяновск, 12 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Засвияжском районе Ульяновска планируют построить три социальных объекта — поликлинику, ледовый дворец и начальную школу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Новая поликлиника появится на улице Шигаева. Она будет рассчитана на 250 посещений в смену и позволит снизить нагрузку на поликлинику № 4 на улице Камышинской. Власти отмечают, что проектирование начнётся в 2022 году.

Также в Засвияжье построят крытый ледовый дворец. Первоначально планировалось, что он будет рассчитан на 400 мест, но с федеральным ведомством будет проработан вопрос в части наращивания расходов и увеличения количества трибун. Власти поясняют, что это может быть Дворец спорта для проведения чемпионатов по хоккею и концертов.

Ещё один крупный объект в Засвияжском районе — корпус начальной школы на 550 мест при губернаторском лицее № 100. Проектная документация готова, строительство начнётся в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают три губернаторских лицея, все они расположены в региональной столице. Ещё один губернаторский лицей появится в Димитровграде.