Улан-Удэ, 12 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Бурятии в июле 2021 года (к июню 2021 года) среди строительных материалов заметно подорожали плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 31,3%. Об этом сообщил Бурятстат.

Строительные материалы

Также увеличились цены на еврошифер — на 6,6%, рубероид и стекло оконное листовое — на 4,3%, доска обрезная и кирпич красный — на 3,5%, обои виниловые — на 3,1%, плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ — на 2,3%, цемент тарированный и металлочерепица — на 1,9%.

Отметим, что по данным регионального органа статистики, в июле 2021 года к июню 2021 года индекс потребительских цен в Бурятии составил 100,5%. Продовольственная инфляция достигла 0,2%, непродовольственная — 0,8%, услуги — 0,7%.