Москва, 12 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. На российском фондовом рынке замедлится рост числа неквалифицированных инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что российские банки подняли ставки по депозитным вкладам.

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«По данным Банка России, в конце июля ставка по вкладам достигла 5,5%. Некоторые организации уже приняли решение о предоставлении доходности клиентам на уровне 7,5−8%. Вероятно, что в ближайшее время ставки по депозитам составят 7−8% годовых, — предположила Кошелева. — Возможно, что из-за повышения ставки по депозитам темпы роста числа неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке замедлятся. Однако в 2020 году низкая ставка по депозитам привела к тому, что людям стало выгоднее инвестировать, а не держать деньги в банке. Тенденция уже задана, вкладчики видят в инвестициях перспективы, и, несмотря на высокие ставки по депозитам, рост числа «неквалов» будет продолжаться, поскольку заработать на фондовом рынке при грамотном инвестировании можно гораздо больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, изменение ключевой ставки Банка России повлекло за собой пропорциональное изменение ставок по депозитам как физических, так и юридических лиц.