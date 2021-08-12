Махачкала, 12 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Дагестане выявлено мошенничество в особо крупном размере при реализации программы кредитования малого бизнеса. У одного из банков похищено 8,3 млн рублей. В совершении преступления подозревается группа лиц, в которую входили индивидуальные предприниматели, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью и менеджер одного из банков. Трое из них задержаны и помещены под стражу, сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Publicdomainpictures.net Хищение

Как известно из подробностей уголовного дела, в 2019 году двое обвиняемых — бизнесмен и один из индивидуальных предпринимателей — создали организованную преступную группу, в которую вошли менеджер и еще ряд индивидуальных предпринимателей. В течение двух лет они оформили несколько фиктивных кредитных договоров по кредитной программе развития малого бизнеса, похитив при этом 8,3 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного хищения и все участники преступной схемы.