Омск, 12 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 387 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 65 885. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в областном минздраве.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Выздоровели ещё 299 человек. Общее число выздоровевших после COVID-19 в регионе — 47 869.

За сутки в Омской области скончались восемь ковид-пациентов, за весь период пандемии — 1812.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в регионе выявили 389 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 299 человек, скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией.