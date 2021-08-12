Кемерово, 12 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате того, что следовавший из Красноярска в Новосибирск микроавтобус перевернулся в Кемеровской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным правоохранителей, авария произошла примерно в 05:00 (01:00 мск) на 66 км автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево». Уточняется, что на место ДТП сразу прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД РФ по Промышленновскому муниципальному округу.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось. В результате 1 человек погиб, 6 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на момент ДТП в микроавтобусе находились восемь человек и отмечается, что в данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что два человека пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса в Самаре.