Москва, 12 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Возвращение российским пенсионерам незаконно изъятых накоплений — это звучит, конечно, о красиво, но речь не идет о сбережениях пропавших в Сбербанке в начале 90-х годов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Пенсионеры

«Обсуждается всего лишь возможность вернуть средства пожилым гражданам в том случае, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона.

А эту незаконность еще надо доказать, а пенсионеры несильны в юридических процедурах. Так что, инициатива явно популистская и не будет работать», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что Госдума может принять законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате мошенничества.

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