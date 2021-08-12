Новосибирск, 12 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 12 августа, состоялся первый рейд по изъятию незаконно реализуемых продовольственных товаров с улиц города. По данным мэрии города, с одной торговой точки вывезли более 232 кг фруктов и овощей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Структурные подразделения мэрии совместно с полицией, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ветеринарным надзором разработали законный механизм изъятия несанкционированно продаваемых товаров, в том числе продовольственного характера. Для этого необходимо было организовать место хранения с определённым температурным режимом и поверенные весы», — уточнили в городской администрации.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательстваа Новосибирска Виталия Витухина, муниципалитет производит изъятие, а не конфискацию товаров. И если продавцы смогут подтвердить законность и безопасность товара, то его обязаны вернуть. Срок возврата не ограничен.

«Это первая акция в Новосибирске. Теперь мы будем ежедневно изымать фрукты и овощи у несанкционированных торговцев с территории города. Главные локации несанкционированной торговли — площадь Калинина и площадь Маркса. Также популярные для этого места: ул. Бориса Богаткова, 206, на Речном вокзале, на площади Станиславского и другие, — рассказал Виталий Витухин. — Мы приедем на каждый объект и изымем всё, что реализуется незаконно».