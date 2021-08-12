Ярославль, 12 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославле Фрунзенский районный суд обязал мэрию Ярославля в течение трёх месяцев отремонтировать дорогу на улице Ударная, которая ведёт к клинической больнице №2. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Фрунзенский районный суд Ярославля.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Улица Ударная

Иск к департаменту городского хозяйства подал прокурор Фрунзенского района. В нём он попросил обязать ДГХ привести в порядок участок от улицы Попова до улицы Малая Техническая: устранить выбоины, трещины и нанести горизонтальную разметку.

Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о плохом состоянии этой улицы и жалобах пациентов больницы.

Представители ДГХ в суд не явились, предоставив отзыв о том, что ремонт этой дороги запланирован на 2022 год. В 2021 году должна быть подготовлена проектно-сметная документация. В связи с этим исполнить возможное решение суда в двухмесячный срок будет невозможно, поэтому ДГХ попросил установить разумный срок для исполнения решения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал департамент городского хозяйства привести дорогу в нормативное состояние в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Стоит отметить, что таких решений в Ярославле очень много.