Киров, 12 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В отношении начальника транспортного цеха ООО «Вятский фанерный комбинат» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп за незаконные действия»). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Kazakh-zerno.kz Тепловоз на казахской железной дороге

Установлено, что весной 2021 года подозреваемый получил от генерального директора транспортной компании 95 тыс. рублей за лоббирование его интересов при заключении договора на ремонт тепловозов и за подписание акта выполненных работ в дальнейшем без их выполнения.

Преступление выявлено в результате проведения оперативно — розыскных мероприятий сотрудниками управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу и УФСБ России по Кировской области.

В настоящее время выполняется необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводится комплексная проверка коммерческой деятельности подозреваемого для выявления возможных эпизодов преступной деятельности.

«В адрес контролирующих органов готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске руководящий сотрудник одной из фирм осуждён за коммерческий подкуп. Установлено, что этот руководитель получил более 8 млн рублей от представителей подрядчиков, работавших по контрактам, заключённым с предприятием. Взамен от него ожидали своевременного приёма и оплаты работ.

Суд назначил гражданину пять лет колонии строгого режима.

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