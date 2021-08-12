Москва, 12 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Россия экспортировала на 60% больше автомобилей по итогам января — мая 2021 года, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на гендиректора Российского экспортного центра Веронику Никишину.

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По данным Никишиной, всего за отчетный период из России было экспортировано 35 тыс. автомобилей на общую сумму 575 млн долларов.

Гендиректор ГК Автоdom Андрей Ольховский сообщил журналистам, что в дальнейшем рост экспорта продолжится. Он привел факторы, которые будут этому способствовать. Так, по его мнению, на рост экспорта автомобилей из России влияет то, что производственные мощности располагаются недалеко от европейских стран. Кроме того, он отметил дешевизну материалов и низкую стоимость рабочей силы.

«А во-вторых, развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, которые создают новые производственные цепочки», — привел Ольховский ещё одну причину роста экспорта.

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы, по итогам первого полугодия 2021 года экспорт легковых машин из России составил 44,1 тыс. единиц — на 43,8% больше, чем в 2020 году.

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