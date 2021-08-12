Екатеринбург, 12 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) направили в суд уголовное дело, заведённое на устроившего смертельное ДТП школьника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пьяный водитель

По версии следствия, 17-летний ученик 11 класса вёл автомобиль своего отца, не имея водительских прав и будучи пьяным. Подросток сбил пешехода, переходившего дорогу, отчего тот скончался.

Юноша полностью признал свою вину в содеянном. Законного представителя обвиняемого уже привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 15 тыс. рублей. Теперь Пригородный районный суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное дело, заведённое на подростка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале отправили в колонию водителя, сбившего на пешеходном переходе двух пенсионерок. Врачи не смогли спасти пожилых женщин.

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