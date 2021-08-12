Сухиничи, Калужская область, 12 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Калужской области 12 августа в 8:50 на 242 км автодороги М3 Украина произошло дорожно-транспортное происшествие с жертвами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Solaris, двигавшийся по направлению со стороны Москвы в сторону Калуги, допустил столкновение с автомашиной Renault KAPTUR, двигавшейся во встречном направлении, и столкновение с мусоровозом Scania, следовавшей за Hyundai Solaris.

В результате аварии водитель и пассажир перевернувшегося автомобиля Hyundai Solaris погибли до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и двое пассажиров автомашины Renault с ранениями госпитализированы в больницу. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.