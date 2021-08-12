Нью-Дели, 12 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 41,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 41 195 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 32 077 706.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 490 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 429 669.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 31 260 050 человек вылечились от нового заболевания и еще 387 987 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 38 353 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.