Саратов, 12 августа, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 12 августа прошли 577 808 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

PublicDomainPictures Вакцинация

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За сутки прививку получили 4469 жителей. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 479 383 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 12 августа подтверждено 76 154 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 70 768 человек, за сутки — 212 пациентов.

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