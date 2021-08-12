Ульяновск, 12 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за засушливой погоды урожайность вдвое ниже прошлогоднего уровня, аграрии собрали 1 млн тонн зерна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай зерновых

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Власти ссылаются на то, что в этом году преобладала жаркая погода, в результате наблюдался дефицит влаги в почве.

«К сожалению, эти погодные условия не позволяют рассчитывать на высокий урожай. Урожайность зерна у нас в этом году в два раза ниже прошлого года», — сказал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

По данным министерства АПК, средняя урожайность составляет около 20 ц/га. 11 августа хлеборобы намолотили 1 млн тонн зерна, убрано 78% площадей зерновых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ульяновские аграрии собрали более 2 млн тонн зерна, что на 70% выше уровня 2019 года.