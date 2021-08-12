Канберра, 12 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. 12 августа в Столичной территории Австралии был введен семидневный локдаун после того, как в столице был выявлен первый с 2020 года случай заражения коронавирусом. Объявляя о введении ограничений в ходе пресс-конференции, глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр отметил, что единственный случай заражения никак не связан с деятельностью парламента Австралии, передает телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

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Барр заявил, что он «практически уверен», что единственный случай коронавируса в Канберре «не имеет отношения к зданию парламента».

Барр также провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и предупредил его о последствиях, которые локдаун несет в себе для работы правительственных учреждений.

Так, парламент Австралии не будет заседать на следующей неделе, а вопросы, связанные с режимом карантина и работы учреждения, будут прорабатываться в течение дня.

Власти Канберры подозревают, что первый случай заражения за долгие месяцы в столице связан со вспышкой штамма «Дельта» в Сиднее.