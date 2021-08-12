Вашингтон, 12 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже в ближайшее несколько дней одобрит применение третьей бустерной дозы вакцин от коронавирусной инфекции от Pfizer и Moderna для людей с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщает NBC News.

(сс) U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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«Управление внимательно отслеживает данные, полученные в результате исследований, в ходе которых лицам с ослабленным иммунитетом вводится дополнительная доза разрешённых вакцин от COVID-19», — заявил представитель FDA Эбби Капобьянко.

Он добавил, что управление совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний оценивает возможные варианты применения третьей дозы и поделится информацией в ближайшее время.

Как сообщает Reuters, консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберётся завтра, 13 августа, для рассмотрения данных о бустерных дозах у лиц с ослабленным иммунитетом.

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Как сообщало ИА REGNUM, американское Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов (FDA) подготовит к осени план по ревакцинации населения США против коронавирусной инфекции. Белый дом настаивает на скорейшем создании бустерных доз вакцины против COVID-19. В администрации президента США считают, что пожилые люди или люди со слабым иммунитетом уже могут нуждаться в таком препарате уже в августе 2021 года.