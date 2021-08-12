Сеул, 12 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В знак протеста против начала совместных военных учений Сеула и Вашингтона Северная Корея уже третий день подряд игнорирует все попытки южнокорейской стороны возобновить связь с Пхеньяном по межкорейской линии телефонной связи. Об этом 12 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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По их словам, представители северокорейской стороны не ответили на утренний звонок ни по одному каналу связи.

Напомним, что Пхеньян перестал выходить на связь с вечера 10 августа, когда стартовали южнокорейско-американские учения.

В настоящее время провокационных действий со стороны Северной Кореи не наблюдается.

Представитель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи также сообщил, что южнокорейские и американские военные внимательно следят за ситуацией, сохраняя боеготовность.