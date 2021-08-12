Ярославль, 12 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославле комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города не вернул предпринимателю задаток за несостоявшийся аукцион. Возвращать деньги пришлось через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

(сс) qimono Молоток судьи

В 2018 году «Агентство по аренде земельных участков» мэрии Ярославля объявило о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка общей площадью 847 квадратных метров на полтора года. Участок разрешалось использоваться для строительства гостиницы.

Один из предпринимателей подал заявку и заплатил задаток 483 тысячи рублей. Аукцион не состоялся, поскольку поданная заявка была единственной. Да и сам участник оспорил процедуру проведения в федеральной антимонопольной службе. УФАС согласилось с тем, что аукцион проводился с нарушениями.

Однако в агентстве посчитали, что могут в этом случае заключить договор аренды с единственным участником аукциона, и направили предпринимателю договор на подпись. Поскольку заключать договор бизнесмен не стал, власти посчитали его уклонившимся от сделки и не вернула сумму залога.

Не добившись денег, участник несостоявшегося аукциона переуступил права требования третьему лицу, которое потребовало у КУМИ вернуть задаток, но получило отказ. После это истец обратился в суд.

Суд пришёл к выводу, что участник аукциона не уклонялся от заключения договора аренды или действовал недобросовестно, поскольку из документов, направленных истцу в заказном письме, нельзя установить точного получателя почтового отправления. В итоге отказ от возвращения задатка был признан незаконным. Решение может было обжаловано.