Шарья, Костромская область, 12 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Костромской области утонул 9-летний ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

По предварительным данным инцидент произошёл вечером 11 августа в районе деревни Ивановское Шарьинского района. Девочка гуляла на диком пляже вместе с другом, затем пошла купаться в реке Ветлуге и утонула. Тело ребенка ещё не нашли.

Следователи запросили характеризующий материал на семью несовершеннолетней, назначена проверка. По данным МЧС с начала купального сезона 2021 года в Костромской области произошло 20 происшествий на воде. Все люди утонули на необорудованных пляжах. В аналогичный период 2020 года в регионе погибли 17 человек.