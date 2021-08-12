Советский район, Югра, 12 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Югре ремонтируются 17 километров дороги Талинка — Советский, которая является частью Северного широтного хода. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

City-yaroslavl.ru Ход работ

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Данная трасса соединяет Ханты-Мансийск с западной и восточной частью Югры и обеспечивает выход на Свердловскую область и Пермский край.

На сегодня завершена укладка нового дорожного полотна, ведётся укрепление обочин щебнем, нанесение дорожной разметки. Пуск в эксплуатацию участка дороги Талинка — Советский намечен на конец сентября.

Отмечается, что с 2019 года в нормативное состояние приведено три участка трассы Талинка — Советский протяжённостью в 44 км.