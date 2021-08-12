Таллин, , 10:45 — REGNUM Ситуация с нелегальными мигрантами на белорусско-литовской границе является «гибридной атакой» со стороны Минска. Об этом 12 августа заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, ее слова приводит пресс-служба эстонского ведомства.

Мигранты Ggia

«Направляемый Белоруссией поток людей через внешние границы ЕС и НАТО — это политически организованная гибридная атака белорусского режима», — заявила она.

Также Лийметс добавила, что, по ее мнению, эта проблема не только Литвы или Латвии, а всех стран Прибалтики, которые, как она считает, должны совместно не допустить, чтобы безопасность региона была подорвана.

Кроме этого, глава МИД Эстонии отметила, что в этой ситуации ключевым может стать общение со странами происхождения миграции и добавила, что и Евросоюз, и входящие в него страны должны быть готовы отреагировать и вмешаться в эту ситуацию на ранней стадии для предотвращения давления на свои границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить Литве около €37 млн для смягчения миграционного кризиса и в том числе для размещения мигрантов с территории Белоруссии.