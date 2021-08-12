Уфа, 12 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в совершении развратных действий в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста в Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба Кумертауского межрайонного суда.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Сообщается, что из следственного управления Следственного комитета по республике в суд поступило уголовное дело в количестве 39 томов в отношении жителя города Кумертау, которого обвинили в совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, а также в приобретении и хранении для распространения материалов с порнографическими изображениями детей и распространении порнографических материалов среди детей.

Отмечается, что в июле 2020 года в отношении этого же гражданина Кумертауский межрайонный суд Башкирии вынес приговор по факту использования своего служебное положения, похищения и хранения боеприпасов, а также совершения действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста и других преступлений.

В результате фигурант уголовного дела был приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев.

«28 октября 2020 года Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан приговор суда изменен — с применением ст. 64 УК РФ по п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ назначено 2 года лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.