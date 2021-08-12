Ереван, 12 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Заявления Баку, что ВС Армении занимают азербайджанские территории, на которых находятся российские миротворцы являются «ложью». Об этом говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном 11 августа на официальном сайте.

Photolure Здание МИД Армении

В армянском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на обвинения азербайджанской стороны в том, что Ереван якобы нарушил трёхстороннее соглашение от между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, подписанное в ноябре 2020 года. В МИД Армении отметили, что считают правомочным нахождение армянских войск на территории Нагорного Карабаха.

«Утверждения азербайджанской стороны о том, что трехстороннее заявление предусматривает вывод армянских военных формирований из Нагорного Карабаха, являются откровенной ложью», — говорится в заявлении МИД Армении.

Армянские дипломаты указали на то, что в соглашении говорится: «…стороны останавливаются на занимаемых ими позициях». Они также обвинили Баку в том, что азербайджанские подразделения после подписания соглашения продвинулись на территорию Нагорного Карабаха в нескольких направлениях.

Стоит отметить, что 12 мая на армяно-азербайджанской границе начал разворачиваться новый виток конфликта, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.